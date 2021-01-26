الزراعة: تفتيش 11 ألف محل مبيدات.. وضبط 179 طنًا غير صالحة في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن اللجنة أعدت تقريرًا بنشاطها خلال العام الماضي 2020، موضحًا أنه تم تفتيش 11 ألف محل مبيدات، وضبط 179 طن مبيدات غير صالحة.

وأضاف عبدالمجيد، في بيان له الاثنين، أنه تم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أي من المرجعيات العالمية، مشيرًا إلى تشجيع المبيدات الحيوية صديقة البيئة.

‏وتابع: "تم حظر أو تقييد استخدام المبيدات شديدة السمية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي العام عن الاستخدام الآمن والمسئول للمبيدات من خلال البرامج التدريبية التوعوية، التوسع في تأهيل واعتماد مطبقي المبيدات في ظل الممارسات الزراعية الجيال".

وأشار إلى تشديد الرقابة على تداول واستخدام المبيدات ما أدى إلى انخفاض معدلات غش وتهريب المبيدات في مصر من 17% إلى 14% سنويًا.