شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطالب الحاصلين عى تطعيم «كورونا» بالالتزام بالإجراءات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إنه يجب على المواطنين الذين حصلوا على التطعيم ضد فيروس كورونا الالتزام بالإجراءات الصحية، حيث من الممكن أن ينقلوا العدوى إلى غيرهم، وأي شخص يصاب بأي أعراض أخرى عليه الإبلاغ عنها، للمشاركة في الثقافة الصحية.

وأضافت عاصم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، أنهم لا يطالبون الناس بالعودة للكشف عليهم مرة أخرى، ولكن يجب الالتزام بمواعيد الجرعات.

وتابعت: «حالياً نستخدم لقاح سينوفارم، وانتهينا من دراسة أوراق أسترازينكا لتوفيره للمواطنين، وبالنسبة للتصنيف فهناك اتفاق مع شركة سينوفاك، لتوفير اللقاح ليس لمصر فقط، ولكن لدول أخرى، والأولويات سوف تعتمد على الحصول على الكميات اللازمة، ولكن مش ممكن حد هياخد الجرعة الأولى إلا وهناك جرعة ثانية متوفرة له، وعاملين حسابنا وأي حد خد الجرعة الأولى يوجد جرعة ثانية له».