شكرا لقرائتكم خبر عن «واخد باله منها».. البابا تواضروس: مصر لها معزة خاصة في قلب ربنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للمصريين ورجال الداخلية بعيد الشرطة المصرية، قائلًا: «كل سنة والمصريين ورجال الشرطة والدولة بخير».

وقال البابا، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي» على فضائية «دي إم سي»، الاثنين، إن الكنيسة القبطية هي كنيسة الوطن منذ القرن الأول الميلادي، ودائمًا تهتم الكنيسة بالوطن، باعتبار أننا نعيش من تراب هذا الوطن.

وأكد أن الوطن يستعيد عافيته وإنجازاته خلال الفترة الحالية، حيث شهد عام 2021 تطورًا كبيرًا في كل المجالات، لافتًا إلى أننا شعرنا في وقت من الأوقات أن الوطن يسرق من المصريين وهذا كان أمر مؤلم.

وتابع: «بلدنا لها قيادة عظيمة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقوم بعمل مصر جديدة، مصر لها معزة خاصة في قلب ربنا، وربنا واخد باله من مصر».

وأضاف: «إحنا بنذكر الشهداء بالخير دائما، ونذكر تضحياتهم العظيمة، وربنا يعزي أهالي الشهداء ويصبرهم»، متابعا: «في حياتهم يوجد بطل شهيد وهذا تذكار لهم عبر التاريخ، لأن هناك أبطال مر عليهم قرون ونذكرهم اليوم».

وأوضح: «حاجة جميلة أن الأسرة يكون فيها شهيد وبطل.. ومصر كلها تحتفل بالشهيد بداية من الرئيس السيسي».

وتابع: «أبناء الشهداء غنوا اليوم في الاحتفالية بصورة رائعة ومبهجة، وفيها شجاعة، وكل طفل وطفلة شايل على كتفة صورة والدة الشهيد».

وذكر أنه أصدر قرارًا بإعادة فتح أبواب الكنائس بشكل جزئي أمام المصلين، بواقع فرد لكل كنبة من أجل التباعد الاجتماعي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مضيفًا: «لو الكنيسة فيها 100 كنبة يحضر 100 شخص، ويعمل صلوات وقداسات طول الأسبوع».

وأضاف: «الاجتماعات وخدمات مدارس الأحد مازالت متوقفة، لسه هنوقفها شوية، يعني هنعود بشكل تدريجي»، موضحًا أن شهر يناير كان به عدة أعياد للأقباط مثل رأس السنة وأعياد الميلاد وأعياد الغطاس.

وتابع: «لظروف كورونا لم تتم هذه الأعياد بالصورة المعتادة، بس هي أيام وهتعدي وبكرة هتيجي أيام حلوة ونفرح ونعيد».