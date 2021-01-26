شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين جامعتي السويس والبريطانية بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، والدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية بمصر BUE، على بروتوكول تعاون بين كليتي هندسة البترول والتعدين، وهندسة الطاقة والبيئة، بحضور الدكتور عبير شعيب عميد كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس والدكتور عطية محمود عطية عميد هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية .

قال «الشرقاوي»، إن البروتوكول انطلاقا من حرص جامعة السويس على مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية ويسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف منها إجراء بحوث تطبيقية مشتركة بين أعضاء هيئة التدريس بالكليتين وإتاحة الإمكانات المعملية بالكليتين لطلاب الكليتين وكذلك أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بغرض البحث العلمي .

كما يهدف إلى عقد دورات تدريبية لطلاب الكليتين خلال فترة الإجازة الصيفية دون تحمل أي كلية أي نفقات أو بدل سفر أو انتقالات كما يمكن ان تجرى دورات وورش عمل بأي من الكليتين بالإضافة إلى تبادل انتداب أعضاء هيئة التدريس بكلتا الكليتين لتدريس بعض المقررات ومناقشة مشاريع التخرج أو محكمين لرسائل الماجستير والدكتوراه وإجراء أبحاث تطبيقية مشتركة بين أعضاء هيئة التدريس بالكليتين في المجالات المشتركة ببن الجهتين مثل الصناعات البترولية المختلفة ومصادر الطاقة والبيئة بحيث يستفيد كل طرف بما يملكه الطرف الأخر من أفكار أو إمكانيات معملية أو معدات بهدف إثراء العملية التعليمية .

قالت «شعيب» أن الاتفاقية لتعزيز التعاون في مجالات مصادر الطاقة المختلفة والمتجددة بأنواعها – البيئة – البتروكيماويات – الجيولوجيا – الجيوفيزياء والحفر- تحسين وإنتاج البترول والغاز وغير ذلك من المجالات التي قد يتفق الطرفان على التعاون فيها .