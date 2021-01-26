شكرا لقرائتكم خبر عن قالوا «now».. رئيس «أمن الدولة» الأسبق يكشف تفاصيل مكالمة مرسي وعبدالعاطي قبل «25 يناير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق عام 2011، التهنئة والشكر لكل رجال الشرطة بمناسبة العيد 69 للشرطة مؤكدا أنهم استعادوا قوتهم ومجدهم.

وقال «عبدالرحمن»، خلال مداخلة مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على «صدى البلد»، أن السنوات العشر الأخير مرت بمراحل منها سنوات سوداء تحت قيادة الجماعة الإرهابية ومنها سنوات استعادت فيها الشرطة قوتها أن المرحلة الحالية هي مرحلة النماء والنمو.

وتابع: «25 يناير 2011 ذكرى سيئة، فالدولة كانت تكافح جماعة الإخوان بكل قوة ولكن العاطفة الدينية لدى الشعب المصري دفعته للتعاطف مع الجماعة، ولكنها كانت الفرصة لتعرية الجماعة أمام الشعب وإظهارها على حقيقتها».

وكشف «عبدالرحمن» عن مكالمة دارت بين محمد مرسي والإخواني أحمد عبدالعاطي يوم 23 يناير، وكانا يتشاوران عن دور الجماعة في «25 يناير»، وقال عبدالعاطي إن «الإخوة قالوا الآن أو now»، وتابع: «كان هناك اتصالات مع قيادات في تركيا وتم توجيه الجماعة للتحرك وتم استصدار إذن من النيابة للقبض على من شارك في المؤامرة».

وأضاف أن الإخوان تستروا خلف الشباب الذي كان يطالب بمطالب مشروعة واستغلوا الموقف مع عناصر «6 أبريل» وغيرهم واتفقوا على المشاركة بدون الإعلان عن اسم الجماعة.

وأكد أن «28 يناير» أو الجمعة الحزينة تم رصد ترتيبات من المساجد للتحرك دفعة واحدة وهو ما تم، مشيرا إلى أن أمن الدولة كان على تواصل مع جماعة الإخوان وكانت هناك توجيهات لهم ويقوموا بتنفيذه بقدر معين ويتظاهروا بالتنفيذ الكامل.

وأوصى عبدالرحمن بعدم إعارة المنظمات الممولة أو العميلة أي اهتمام وإلقاءها في مزبلة التاريخ وتجاهل تصريحات ودعوات المنظمات.

وأشار إلى أن الإرهابي محمود عزت كنز معلومات بعد ضبطه وكان هو المحرك لكافة العمليات الإرهابية مؤكدا أنه لا يستطيع أن يقول أن الإخوان انتهت فهم في شتات.