شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى «25 يناير».. علي الدين هلال يستعرض أسباب نجاة مصر من مصير دول الربيع العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب والرياضة الأسبق، إن نجاة مصر من مصير دول ثورات الربيع العربي خلفه عدة أسباب أولها أنها مجتمع متجانس مقارنة بالدول التي شهدت اضطرابات مثل ليبيا وسوريا وغيرها، حيث أن هذه الدول تركيبها الديموجرافي قبلي ومذهبي وطائفي.

وأوضح «هلال»، في لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، أن مصر مجتمع متماسك ومتجانس مقارنة بالمجتمعات الأخرى المنقسمة اجتماعيًا لمذاهب وطوائف وتيارات عقائدية مختلفة وأعراق وقبائل حتى الأحزاب في تلك الدول عبارة عن قبائل ومذاهب طائفية.

وأضاف: «السبب الثاني أن مصر بها مؤسسات دولة راسخة رغم كل (الهيجان السياسي)، لكن ظلت قطاعات الدولة من مخابز وكهرباء وغيرها مستقرة، ممكن يكون فيها مشاكل لكن لم تسقط ولم يحدث مجاعة».

وتابع هلال: «للأسف أكثر القطاعات التي تأثرت وقت ثورة يناير هو قطاع الأمن الداخلي ممثلًا في وزارة الداخلية في قطاع السجون بسبب تهريب السجناء واقتحام السجون وكان هدفه الرئيسي التقليل من شأن الشرطة وهذا كان هدفًا واضحًا».

وواصل: «السبب الثالث هو الجيش المصري فهو مؤسسة كبرى وجيش موحد وغير مسيس وغير قبلي، بالتعبير العلمي جيش محترف مهمته فقط الدفاع والارتباط بالوطن لا يدخل في الخلافات السياسية، وهذا على مدار تاريحه، حيث لعب دورًا مهمًا في بناء الدولة المصرية في عهد محمد على، وهو من تبنى ثورة عرابي التي تبنت المطالب الوطنية المصرية، وعلى مدار التاريخ لم يقف الجيش ضد مطالب الشعب ولم يكن يومًا آداة في يد الملك أو المحتل ضد الشعب».