شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «حقوق إنسان النواب»: لا يوجد اختفاء قسري أو اعتقالات بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ النائب طارق رضوان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال الشرطة بعيد الشرطة الـ 69.

وأوضح رضوان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «حقوق الإنسان شهدت طفرة كبيرة جدا، والشعور بالأمن والأمان من أهم حقوق الإنسان»، مشيرا إلى أهمية التواصل المباشر مع الدول الغربية لتعريفهم باختلاف حقوق الإنسان من دولة إلى أخرى.

وأضاف: «لا نريد الحديث بشكل مرسل بدون دعائم عن حقوق الإنسان بمصر»، مؤكدا أنه لا توجد أي منظمة تواصلت مع مصر من الخارج بشأن ملف حقوق الإنسان.

وأردف: «لا يوجد لدينا اختفاء قسري أو اعتقالات، وكل المتهمين تحت مظلة القانون سواء كان حبسا احتياطيا»، متسائلا: «هل أشادت هذه المنظمات بالإجراءات الإصلاحية والتشريعية التي اتخذتها مصر وشبكات الطرق التي أنشئت بعد ثورة 30 يونيو؟».

وأكمل: «لماذا لا تشيد المنظمات التي تختلق قصصا واهية حول حقوق الإنسان بمصر بالتأمين الصحي؟».

وأشار إلى أنه من المقرر الرد على ادعاءات المنظمات المتربصة لمصر عبر بيانات باللغات الأجنبية، كي تصل إلى كل برلمانات العالم، مؤكدا أهمية خلق قنوات تواصل مع المشرعين في العالم الغربي.