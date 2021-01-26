شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال إنشاء مسجد «التواب الرحيم» بموط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة الإنتهاء من أعمال إنشاء دار المناسبات المجاور لمسجد التواب الرحيم «المجمع الإسلامي» الجاري إنشاءه بموط بمركز الداخلة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية للمسجد، اليوم، يرافقه الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة، حيث وجه المحافظ بالبدء في فرش المسجد وتأثيثه استعداداََ لاستلامه أول مارس القادم، ورفع الإشغالات المجاورة ودهان واجهات المنازل والمباني المحيطة بالمسجد لإضفاء مظهر حضاري للمنطقة.