شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تحليل 1697 عينة لواردات غذائية خلال «يناير» للكشف عن فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير رسمي أصدره معهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن معامل المعهد قامت بفحص 1697 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من الأول من يناير2021 حتى 25 يناير الحالي 2021، للتأكد من خلوها من فيروس كورونا، موضحا أن نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس كورونا، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة، مع تشديد الرقابة على جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني للتأكد من خلوها من الفيروس .

وكلف السيد القصير وزير الزراعة الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الزراعة بمختلف المنافذ الحدودية بتشديد الإجراءات الرقابية على جميع الواردات الغذائية من الخارج، لمنع وصول أية منتجات غذائية ملوثة بالفيروس خاصة في ظل الموجة الثانية للفيروس.

وأكد التقرير – حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، إن هذه العينات واردة من من خلال موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة وأيضا مطار القاهرة الدولى على النحو التالي منها عمليات تحليل في ميناء الإسكندرية لعدد 1174 عينة إضافات أعلاف ومسحات ولحوم وألبان ودواجن وأسماك والواردة من خلال ميناء الإسكندرية من معظم دول العالم وأهمها الهند والصين والاتحاد الأوروبي وكوريا وإندونيسيا واليابان وتايوان والإمارات.

ومن جانبه قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، في تصريحات لـ «المصري اليوم» إن نتائج جميع العينات كانت سلبيه، موضحا أنه تم تنفيذ أعمال التحليل لعينات في ميناء دمياط بفحص 136عينة أسماك متنوعة من كبدة ومنتجات ألبان ومسحات وزبدة طبيعي، والواردة من الهند والصين والإمارات وفيتنام وهولندا وأوكرانيا واليمن وتايلاند واسبانيا وعمان.

وأضاف «شاهين»، إنه تم فحص 239 عينة لحوم متنوعة من بقرى وجاموسي وكبدة وألبان، والمصدر من الهند والبرازيل والإمارات واليمن والصين واليابان وعمان بميناء بورسعيد، وتحليل عدد العينات 15 نوع إضافات أعلاف والواردة من دول سنغافورة – ماليزيا، بميناء عين السخنة، وتم فحص 39 عينات أسماك متنوعة من لحوم ولبن بودرة ومستلزمات طبية بيطرية وجبن وأمعاء واردة من الصين وفنلندا وفرنسا وإيطاليا وأثيوبيا بمطار القاهرة.

ووفقا لمدير صحة الحيوان، فإن المعمل الفرعي بميناء الغردقة قام بفحص 15 عينة وتحليل 54 عينة لمسحات مأخوذة من قطط وكلاب من مناطق (مصر الجديدة – الدقي – المهندسين – الهرم – ميدان الرماية – المعادي وعينات مسحوبة من المطار، بالإضافة إلى تحليل 22 عينة من الغزلان والماعز، وتحليل 3 عينات من اللحوم المبردة بمحافظة القليوبية ليصل إجمالي ما تم تحليله إلى 1697 تم فحصها ضد فيروس مرض (COVID19) بأدق التقنيات الحديثة للتشخيص كأحد الإجراءات لإحتواء المرض.