شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين: «الدنيا كانت سايحة على بعضها قبل 30 يونيو».. والتربة الحزبية هشة جدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الدول الأجنبية لها مصالح، ولا أحد يعمل بدون مصلحة، متمنياً من الحكومة المصرية استمرار الأداء المبشر الذي رأيناه منها لتقدم المجتمع للأمام.

وأضاف حسين، خلال لقائه مع برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، الاثنين، أنه بعد تنحي مبارك وجدنا واقعا دوليا وإقليميا محيطا بنا هُدم تماما، مشيرا إلى أن التربة الحزبية في مصر هشة جداً.

وأوضح أنه لابد أن يكون هناك قوى سياسية حقيقية تواجه أي قوى ظلامية، لافتاً إلى أن ما كان مطروحا قبل ثورة 30 يونيو «كانت الدنيا سايحة على بعضها»، ولذلك لابد أن نعمل على بناء هذا الوطن بأقل قدر من الأضرار.

في سياق ىخر، أكد حسين أن هناك صراع واضح بين رئيس الجمهورية التونسي ورئيس الوزراء، بالإضافة إلى سلب ونهب خلال الأيام القليلة الماضية، وهناك اتهامات لجماعة النهضة باستعمال العنف، منوها بأن التجربة التي خضناها مع ما يعرف بالإسلام السياسي كانت «مريرة».