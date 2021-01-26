شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: 300 ألف عميل يستفيدون من مبادرة البنك الزراعي لتسوية ديون المتعثرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن مبادرة البنك الزراعي المصري لتسوية ديون المتعثرين من آلاف الفلاحين فرصه ذهبيه للمتعثرين، تحدث لأول مرة، وتساهم في التخفيف من هموم المزارعين وانتعاشة الأوضاع المالية للمزارعين، موضحا أن هذه المبادره يستفيد منها أكثر من300 ألف عميل .

وأضاف «أبوصدام» في تصريحات صحفية الإثنين، إن المبادرة تتضمن اسقاط كامل لمديونية 307 ألف فلاح تبلغ 25 ألف أو أقل، بإحمالي مديونيات تصل إلى 415 مليون جنيه، وعوائد متراكمه تصل إلى 226 مليون جنيه.

كما تضم المبادره اسقاط نصف مديونيات المتعثرين لأكثر من 25 ألف جنيه وحتي 10مليون للأفراد والشركات، ويستفيد من ذلك نحو21 ألف عميل، وتصل المديونيات إلى 3.5 مليار جنيه وعوائد تصل إلى 2.2 مليار جنيه.

وأوضح «أبوصدام»، أن مدة المبادرة 6 أشهر يعدم فيها مليارات الجنيهات من ديون المتعثرين يستفيد منها مئات الآلاف من الفلاحين والمنتجين الزراعيين من عملاء البنك بمبلغ إجمالي يصل لـ 6.3 مليار جنيه، تتضمن أصل مديونيات نحو 3.9 مليار جنيه، وعوائد متراكمه بـ 2.4 مليار جنيه، حيث يستفيد منها 328 ألف عميل.