شكرا لقرائتكم خبر عن «فؤاد» تعلن الاحتفال بيوم البيئة الوطني الثلاثاء «أون لاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد وزارة البيئة ندوة على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الوطني ٢٧ يناير ٢٠٢١، غدا في الساعة ١١ صباحا، تتحدث فيها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عماد الدين عدلي خبير البيئة والتنمية المستدامة، والدكتور حسين أباظة كبير مستشاري وزارة البيئة .