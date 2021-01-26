شكرا لقرائتكم خبر عن باحث في علم الفيروسات: نجهز لأول لقاح ضد «كورونا» عالميا عن طريق بخاخ الانف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد رحيم، الباحث في علم الفيروسات بجماعة لانكستر البريطانية، إنه ضمن فريق بحثي اعتمد تكنولوجيا الهندسية الوراثية العكسية في لقاح جديد لمواجهة فيروس «كورونا»، موضحا أن اللقاح الجديد لكورونا تحت الاختبار ويؤخذ عن طريق بخاخ الانف.

وأضاف رحيم، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، أن النتائج الأولية للمرحلة الاولى تدعو للتفاؤل، قائلا: «اللقاح الجديد يعتمد على بخاخ الانف لغلق الجهاز التنفسي العلوي ضد كورونا، ولا نستخدم فيروس كورونا في صناعة اللقاح الجديد بل نعتمد فيروس آخر آمن».

وتابع: «عملنا التجارب على مرحلتين الاولى قياس قدرة اللقاح على الجهاز المناعي وبقالنا أسبوعين، وجربنا على حيوانات وأعطى نتائج مبشرة، وهو أول لقاح في العالم يستخدم عن طريق الأنف، وأخذنا الموافقة للتجربة على الحيوانات والآن حصلنا على الموافقة للتجارب السريرية على الانسان».

وأشار رحيم إلى أن مدة تجربة اللقاح السريرية على الانسان ستستغرق من شهر إلى 3 شهور، مؤكدا أن الغرض من هذا أننا نعمل لقاح بتكنولوجيا أسهل وسهل التداول ويمكن تصنيعه في أي بنية تحتية.