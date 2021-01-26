شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل نجم الدين يلتقى الإعلاميين الأفارقة فى حلقة عن «مقومات الإعلامي الناجح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى نبيل نجم الدين، الإعلامى والكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، اليوم، مع وفد الإعلاميين المشاركين في الدورة التدريبية الأساسية الثانية والعشرين للإعلاميين الأفارقة الناطقين باللغة العربية في حلقة نقاشية حول «مقومات الإعلامى الناجح».

تناول اللقاء الحديث عن الإعلام وأهميته في المجتمعات ودور الإعلامى في كل التخصصات، سواء الصحافة أو الإذاعة أو التليفزيون أو المواقع الإلكترونية، وأوضح «نجم الدين» قواعد المهنة وكيفية تأديتها ومعايير الجودة فيها.

وتناولت الحلقة مناقشة حول مراحل إنتاج المنتَج الإعلامى وكيفية الاستفادة من الموارد المتاحة في المجتمع، وكذلك مصادر الخبر وكيفية التأكد من مصداقيته ودور الإعلامى في الارتقاء بمستوى الأداء والمصداقية.

ينظم هذه الدورة مركز التدريب والدراسات الإعلامية للأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.