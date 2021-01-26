شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي يكشف الفاتورة الاقتصادية لثورة 25 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن برنامج التأمين الصحي الشامل والمبادرات الرئاسية مثل «100 مليون صحة»، وغيرها من المبادرات الصحية، كان نتيجة انعكاس النمو الاقتصادي على الحياة الاجتماعية للمواطنين.

وأضاف محمد نجم، خلال لقائه مع برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الاثنين، أن الفقر انخفض بعد الثورة ليغطي 29% من المصريين بدلا من 32%، وهذا بسبب أن المشروعات الاقتصادية كانت كفء وفعالة، حيث أن معدلات البطالة وصلت إلى 8%.

وأوضح أن معدل النمو الاقتصادي إذا لم يخفض من معدل نمو الفقر فيصبح هذا المعدل غير حقيقي، ولكن إذا ظهر العكس فأنه يؤكد مدى فعالية برامج الإصلاح وتأثير معدلات النمو.

وأشار إلى أن مصر كان لديها ملايين الأطنان من الموارد الغذائية، بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتي والاستهلاك المحلي خلال فترة تفشي فيروس كورونا مما أثر في استقرار معدلات النمو الاقتصادي.