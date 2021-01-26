شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء مجدي البسيوني: مواجهة الجماعات الإرهابية التحدي الأكبر لـ«الداخلية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مواجهة الجماعات الإرهابية هو التحدي الأكبر للداخلية المصرية ولكن مهمة الداخلية ليست قاصرة على مواجهة الإرهاب فقط.

وأضاف البسيوني، خلال مداخلة مع برنامج صالة التحرير على قناة «صدى البلد»، أن وزارة الداخلية تتصدى في الوقت نفسه لكافة أشكال الجرائم .

وتابع: "مواجهة الاحتكار والمخدرات وتطبيق إجراءات مواجهة كورونا من ضمن مهام الداخلية التي تقوم بها على أكمل وجه".

وأوضح أن الجريمة الجديدة على السوشيال ميديا من ضمن مهام الداخلية الجديدة والتضحية الحقيقية التي يقوم بها الضباط وأسرهم كبيرة.