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اللواء مجدي البسيوني: مواجهة الجماعات الإرهابية التحدي الأكبر لـ«الداخلية» (فيديو)

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مواجهة الجماعات الإرهابية هو التحدي الأكبر للداخلية المصرية ولكن مهمة الداخلية ليست قاصرة على مواجهة الإرهاب فقط.

وأضاف البسيوني، خلال مداخلة مع برنامج صالة التحرير على قناة «صدى البلد»، أن وزارة الداخلية تتصدى في الوقت نفسه لكافة أشكال الجرائم .

وتابع: "مواجهة الاحتكار والمخدرات وتطبيق إجراءات مواجهة من ضمن مهام الداخلية التي تقوم بها على أكمل وجه".

وأوضح أن الجريمة الجديدة على السوشيال ميديا من ضمن مهام الداخلية الجديدة والتضحية الحقيقية التي يقوم بها الضباط وأسرهم كبيرة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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