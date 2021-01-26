شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية» ينعى عبلة الكحلاوي: نموذج متميز في الفكر المستنير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي وافتها المنية، عن عمر يناهز 72 عامًا قضت جزءًا كبيرًا منه في الدعوة إلى الله.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقيدة قدمت نموذجًا متميزًا في الفكر الدعوي المستنير، كما أنها كانت نموذجًا يحتذى به ويمثل قدوة طيبةً في العمل الخيري الذي يكشف عن مميزات هذه الشخصية وإخلاصها فيما تؤمن به وتبلغه للناس.

وتقدم الأمين العام بخالص العزاء لأسرة الفقيدة ومحبيها، سائلًا المولى أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمته في ميزان حسناتها.