شكرا لقرائتكم خبر عن خرجا بدون ملابس.. مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف تفاصيل ضبط عبود وطارق الزمر بعد حادث المنصة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنّأ اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الشعب المصري بالعيد الـ 69 للشرطة.

وروى «نور الدين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد» كواليس القبض على عبود الزمر، بعد حادث المنصة قائلا «جهاز أمن الدولة تلقى معلومة حول مرور الزمر بشارع الهرم»، مشيرًا إلى أن طارق الزمر، ابن عمه، هو الذي تولى مهمة تجنيده رغم أنه – طارق الزمر- كان طالبًا في الجامعة حينها.

وتابع: «حينما توصلت الشرطة إلى مقر اختباء عبود وطارق الزمر خلف قاعة سيد درويش أطلقوا النيران في وجه الأمن»، مردفًا: «توجهت أنا وزملائي فور علمنا بالضرب المتبادل بين الشرطة وعبود الزمر وابن عمه إلى قاعة سيد درويش بعدما وصل الدعم إلى المنطقة».

وأكمل: «الزمر رفع «فانلة» كإشارة للتسليم، والشرطة أكدت لهم وقف النيران، وحال دخول عميد ألقوا قنابل يدوية عليه غدرًا بعد إعلان تسليمهم، وبعدما نفدت ذخائرهم طلبوا التسليم مرة أخرى، إلا أن أجهزة الأمن أصرّت على خروجهما مجردين من كافة ملابسهم خوفًا من غدرهم مرة أخرى».