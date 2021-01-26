شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: توقعات بوصول إجمالى وفيات كورونا لـ600 ألف..والكمامات ستنقذ 50 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إن التوقعات الخاصة بضحايا فيروس كورونا فى الولايات المتحدة ترجح أن إجمالى الوفيات من الأمريكيين ستصل إلى 600 -650 ألف شخص، مؤكدا أن العلماء يقولون إنه يمكن إنقاذ 50 ألف حياة إذا التزام الأمريكيون بارتداء الكمامات.

وقال بايدن عن الحد من انتشار فيروس كورونا، في البيت الأبيض: "إذا ارتدينا كمامات من الآن وحتى نهاية أبريل ، فيمكننا إنقاذ حياة 50 ألف شخص".

وقال الرئيس الأمريكى إن الحكومة تسابق نحو هدفها الأولي المتمثل في تلقيح مليون أمريكي يوميًا، وترغب في زيادة عدد الجرعات إلى 1.5 مليون جرعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوميًا.

وقال حول موعد حزمة التحفيز الخاصة بفيروس كورونا:"إن قرار استخدام المصالحة بين الجمهوريين والديمقراطيين سيعتمد على كيفية سير المفاوضات، وأننا لن نعرف أين نقف حتى "نصل إلى نهاية هذه العملية" التي يقول إنها ستكون "في غضون أسبوعين . "