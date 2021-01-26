شكرا لقرائتكم خبر عن جو بايدن: إعادة بناء الاقتصاد الأمريكى.. وخطة للإنعاش وتحفيز الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤتمر صحفي للإعلان عن قرارات بخصوص دعم الصناعات الأمريكية، وقال جو بايدن: نأخذ الخطوات الأولى لإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي، كما وقع مرسوما رئاسيا لدعم المنتجات الأمريكية في المؤسسات الفدرالية.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الأولوية في المؤسسات الفدرالية لشراء المنتجات الأمريكية، متابعا: سأعمل على وضع خطة للإنعاش ولتحفيز الشركات الأمريكية.

وتعهد جو بايدن بدعم التنافسية لدى الشركات الأمريكية.