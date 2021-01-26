شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج 6 عناصر إخوانية لمدة 5 سنوات على قائمة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار لمحكمة جنايات القاهرة، فى قضية النيابة العامة رقم 5192 لسنة 2015 جنايات الدقى ) والمقيدة برقم 851 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة والمقيدة برقم 2 لسنة 2021 قرارات إدراج إرهابيين والمقيدة برقم 250 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.

وقررت المحكمة المنعقدة فى غرفة المشورة ، إدراج كل من:

- إبراهيم محمد السيد عثمان

-عمر خالد طه أحمد

-عمر خالد عمر

-حنفى حسين

-أيمن على محمد عبد النبى عيد

-محمود محمد محمود محمد إبراهيم

وجميعهم تم ادراجهم على قائمة الارهابين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من اثاره القانونية التى انتظمتها المادة السابعة من القرار بقانون 8 لسنة 2015 وأمرت بنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وصدر هذا القرار.