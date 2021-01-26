شكرا لقرائتكم خبر عن إدارج الإخوان و4 قيادات منهم عبد الرحمن سعودى ونجل حسن مالك على قوائم الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار لمحكمة جنايات القاهرة، الدائرة الـ 10 المشكلة من المستشار مدبولى حلمى كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمد عبد الرحيم المستشارين بمحكمة الاستئناف وحضور مصطفى محمود عبد العزيز وكيل نيابة أمن الدولة العليا ووائل عبد المقصود أمين السر وأصدرت القرار التالى، فى قضية النيابة العامة رقم 7/1 لسنة 2017 جنايات أ.د.ط التجمع الخامس ) والمقيدة برقم 598 لسنة 2017 كلى القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2 لسنة 2021 إدراج كيانات إرهابية والمقيدة برقم 3 لسنة 2021 إدراج إرهابيين.

وقررت المحكمة المنعقدة فى غرفة المشورة : ً

- إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا القرار.

- وإدراج كل من عبد الرحمن محمد محمد مصطفى السعودى

-مدحت محمد حسن محمد

-ناجى فرج عبد الصمد فرج

-حمزة حسن عز الدين مالك

بإدارجهم على قائمة الارهابين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار هذا القرار مع ما يترتب على ذلك ً من آثار قانونية وفقا للمادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 المشار إليه وأمرت بنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.