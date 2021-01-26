شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايات تنهى قرار إدراج 48 إخوانيا وتدرج 21 قياديا جديدا بقائمة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت المحكمة فى بيان صادر فى الجريدة الرسمية، إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 3 لسنة 2017 إدراج إرهابيين، المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 122 ) فى 28 مايو سنة 2017 مالم يكن أيا من السابق إدراجهم بذلك القرار، مدرج على قائمة الارهابين بموجب قرار آخر سارى، ً مع إدراج المحكوم عليهم الآتى بيانهم على قائمة الإرهاب :

1 - جعفر إبراهيم خليل عمر .

2 - محمد صباح السيد حفناوى وشهرته" حمص"

3 - عمر فؤاد أحمد عمر وشهرته »عمرو الصعيدى« .

4 - خالد عمر السيد أحمد خطاب .

5 - على عبد الرؤوف على عبد الله .

6 - تامر حسنى عبد الحميد دسوقى .

7 - محمد حلمى على أحمد الشيمى .

8 - معوض صالح معوض إبراهيم .

9 - أحمد محمد حمزة رشوان .

10 - سيد كامل حداد على مصطفى .

11 - ثروت محفوظ محمد الشريف .

12 - محمد عبد الرازق عبد الحافظ إسماعيل .

13 - حسين عبد الرازق عبد الحافظ إسماعيل .

14 - محمود عبد الله محمد عبد الله .

15 - أحمد شريف أحمد ليثى الشافعى .

16 - رفعت طلعت تامر عبد الجابر .

17 - محمد وجيه عيد طمان .

18 - عبد الرحمن محمد حسن دابى .

19 - عبد الرحمن محمد السيد مصطفى .

20 - إيهاب محمد عبد المجيد طايل .

21 - محمد نور الدين أحمد محمود