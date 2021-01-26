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الجنايات تنهى قرار إدراج 48 إخوانيا وتدرج 21 قياديا جديدا بقائمة الإرهاب

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القاهرة - سامية سيد - قررت المحكمة فى بيان صادر فى الجريدة الرسمية، إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 3 لسنة 2017 إدراج إرهابيين، المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 122 ) فى 28 مايو سنة 2017 مالم يكن أيا من السابق إدراجهم بذلك القرار، مدرج على قائمة الارهابين بموجب قرار آخر سارى، ً مع إدراج المحكوم عليهم الآتى بيانهم على قائمة الإرهاب :

 

1 - جعفر إبراهيم خليل عمر .

 

2 - محمد صباح السيد حفناوى وشهرته" حمص"

 

3 - عمر فؤاد أحمد عمر وشهرته »عمرو الصعيدى« .

 

4 - خالد عمر السيد أحمد خطاب .

 

5 - على عبد الرؤوف على عبد الله .

 

6 - تامر حسنى عبد الحميد دسوقى .

 

7 - محمد حلمى على أحمد الشيمى .

 

8 - معوض صالح معوض إبراهيم .

 

9 - أحمد محمد حمزة رشوان .

 

10 - سيد كامل حداد على مصطفى .

 

11 - ثروت محفوظ محمد الشريف .

 

12 - محمد عبد الرازق عبد الحافظ إسماعيل .

 

13 - حسين عبد الرازق عبد الحافظ إسماعيل .

 

14 - محمود عبد الله محمد عبد الله .

 

15 - أحمد شريف أحمد ليثى الشافعى .

 

16 - رفعت طلعت تامر عبد الجابر .

 

17 - محمد وجيه عيد طمان .

 

18 - عبد الرحمن محمد حسن دابى .

 

19 - عبد الرحمن محمد السيد مصطفى .

 

20 - إيهاب محمد عبد المجيد طايل .

 

21 - محمد نور الدين أحمد محمود 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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