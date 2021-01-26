شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايات تنهى قرار إدراج 48 إخوانيا وتدرج 21 قياديا جديدا بقائمة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت المحكمة فى بيان صادر فى الجريدة الرسمية، إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 3 لسنة 2017 إدراج إرهابيين، المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 122 ) فى 28 مايو سنة 2017 مالم يكن أيا من السابق إدراجهم بذلك القرار، مدرج على قائمة الارهابين بموجب قرار آخر سارى، ً مع إدراج المحكوم عليهم الآتى بيانهم على قائمة الإرهاب :
1 - جعفر إبراهيم خليل عمر .
2 - محمد صباح السيد حفناوى وشهرته" حمص"
3 - عمر فؤاد أحمد عمر وشهرته »عمرو الصعيدى« .
4 - خالد عمر السيد أحمد خطاب .
5 - على عبد الرؤوف على عبد الله .
6 - تامر حسنى عبد الحميد دسوقى .
7 - محمد حلمى على أحمد الشيمى .
8 - معوض صالح معوض إبراهيم .
9 - أحمد محمد حمزة رشوان .
10 - سيد كامل حداد على مصطفى .
11 - ثروت محفوظ محمد الشريف .
12 - محمد عبد الرازق عبد الحافظ إسماعيل .
13 - حسين عبد الرازق عبد الحافظ إسماعيل .
14 - محمود عبد الله محمد عبد الله .
15 - أحمد شريف أحمد ليثى الشافعى .
16 - رفعت طلعت تامر عبد الجابر .
17 - محمد وجيه عيد طمان .
18 - عبد الرحمن محمد حسن دابى .
19 - عبد الرحمن محمد السيد مصطفى .
20 - إيهاب محمد عبد المجيد طايل .
21 - محمد نور الدين أحمد محمود