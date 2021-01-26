شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف للنواب: تسلمنا 7 مليار جنيه عوائد وقفية لم تكن فى حوزتنا من قبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خير داعم في الحفاظ على الوقف وتعظيم عوائده واستثماراته، مؤكدًا أن الوزارة استطاعت بفضل هذا الدعم لتعظيم عوائد الوقف، جاء ذلك أمام لجنة الشئون الدينية والأوقاف التي عقدت بالبرلمان اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون الوقف الخيري.
وأضاف الوزير خلال اجتماع اللجنة: كما استطاعت تعظيم إيرادات وعائدات الوقف بأرقام قياسية غير مسبوقة من قبل، وآخرها تحقيق أعلى عائد سنوي في تاريخ هيئة الأوقاف في العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م ، وفِي صدد تحقيق رقم قياسي جديد هذا العام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، حيث حققت أرقاما قياسية غير مسبوقة للشهر السادس على التوالي، وفِي صدد تحقيق رقم قياسي جديد هذا الشهر يناير ٢٠٢١ م بإذن الله تعالى، كما تسلمت وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية أعيانًا وقفية لم تكن في حوزة الوزارة أو الهيئة من قبل بأكثر من سبعة مليارات جنيه.
حضر الاجتماع الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة، والدكتور منصف نجيب وكيل اللجنة ، الدكتور محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة وأعضاء اللجنة.