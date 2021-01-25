وزير الأوقاف: استلمنا أعيانًا وقفية بأكثر من 7 مليارات جنيه لم تكن في حوزتنا من قبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خير داعم في الحفاظ على الوقف وتعظيم عوائده واستثماراته.

جاء ذلك خلال اجتماع مع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان اليوم الاثنين 25 يناير، برئاسة الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة، والدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة، والدكتور منصف نجيب وكيل اللجنة، والدكتور محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة، والنائب الشيخ عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، وأعضاء لجنة الشئون الدينية والأوقاف وبعض السادة نواب المجلس الموقر، لمناقشة مشروع قانون الوقف الخيري.



وشدد على أن الوزارة قد استطاعت بفضل الله، ثم بفضل هذا الدعم تعظيم عوائد الوقف في ظل عهد الرئيس السيسي، كما تسلمت وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية أعيانًا وقفية لم تكن في حوزة الوزارة أو الهيئة من قبل بأكثر من سبعة مليارات جنيه ، كما استطاعت تعظيم إيرادات وعائدات الوقف بأرقام قياسية غير مسبوقة من قبل، وآخرها تحقيق أعلى عائد سنوي في تاريخ هيئة الأوقاف في العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م،وفِي صدد تحقيق رقم قياسي جديد هذا العام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م، حيث حققت أرقاما قياسية غير مسبوقة للشهر السادس على التوالي، وفِي صدد تحقيق رقم قياسي جديد هذا الشهر يناير ٢٠٢١ م.