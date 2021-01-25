بعد إدراج الإخوان و16 متهمًا.. ماذا يترتب على وضع الكيانات والأشخاص بقائمة الإرهاب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

​نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس الأحد، قرار محكمة جنوب القاهرة الدائرة 10 جنوب، رقم واحد لسنة 2021، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ اليوم.

وقررت المحكمة أيضًا إدراج 16 شخصية تابعة للجماعة على قوائم الإرهاب، منهم: (عبدالمنعم أبوالفتوح، أحمد عبدالمنعم أبوالفتوح، محمود عزت، إبراهيم منير، هانئ الديب، حسين يوسف محمد، جمال حشمت، حسن مالك، كرم عبدالجليل، فارس عبدالجواد، فاتن محمد).

ويترتب على قرار الإدراج بقائمة الكيانات الإرهابية حظر الكيان الإرهابي والتحفظ على أمواله، بجانب بعض الآثار التي تلحق بالكيان الإرهابي وأعضائه.

ويؤكد الدكتور أحمد مهران المحامي، أن قرار إدراج أي شخص على قائمة الإرهابيين يترتب عليه عدة آثار، مثل الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وكذلك سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد.

أضاف لـ"الخليج 365" أن قرار الإدراج يتسبب في فقدان الشخص شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.

أشار إلى أنه يحق لدفاع المُدرجين على القائمة الطعن على القرار أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا منذ نشره بالجريدة الرسمية.

وأكد خالد الزهيري المحامي بالنقض، أن إدراج الكيانات على قوائم الإرهاب يترتب عليه، حظر الكيان الإرهابي بالكامل ووقف أنشطته، وغلق الأماكن المخصصة له.

أضاف لـ"الخليج 365"، أن القرار يترتب على تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيانات أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها.

ونشر عدد الوقائع المصرية الصادر، الأحد، قرارات محكمة جنايات القاهرة الدائرة (10 جنوب)، بإدراج كيانات وأشخاص على قائمة الإرهاب.

وبحسب القرار فقد تم إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار، بجانب إدراج 16 شخصية من أعضاء الجماعة على قوائم الإرهاب.