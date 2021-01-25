شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يكرم اللاعبين المتميزين بأوليمبياد المحافظات الحدودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، أبطال مطروح المتميزين رياضياً من اللاعبين والمدربين والمشرفين الحاصلون على المراكز الأولى والميداليات في عدد من المسابقات والمحافل الرياضية بعدد من الألعاب والمنافسات على مستوى الجمهورية، ومنها أوليمبياد المحافظات الحدودية الذي أقيم بمحافظة شمال سيناء ديسمبر الماضي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة .

كما قام محافظ مطروح بتكريم اللاعبة نور عبد القادر مصطفى الأولى على مستوى الجمهورية في الكاراتيه تحت 11 سنة، والفرق المشاركة في أولمبياد المحافظات الحدودية في عدد من الألعاب منهم المركز الثاني لفريق كرة القدم الخماسي والألعاب الأخرى ، مع إهدائهم والمدربين المشرفين شهادات تقدير تكريما لهم وتحفيزا لهم على مواصلة التميز والنجاح مع إعلاء اسم المحافظة في كافة المحافل.

كما تم تكريم محافظ مطروح خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة وعدد من مديري الادارات بالمديرية المشاركين .

وأكد محافظ مطروح خلال كلمته على أن تكريم العناصر المتميزة والمتفوقة في المجال الرياضي من أبناء وشباب مطروح يأتي تتويجاً لجهد وأداء مشرف بذلوه، حيث حصدوا المراكز الأولى والمتقدمة ليس فقط على مستوى المحافظة، ولكن على مستوى محافظات مصر الحدودية وعلى مستوى الجمهورية.