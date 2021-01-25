وزير الأوقاف: الدولة في عهد السيسي خير داعم للحفاظ على الوقف وتعظيم عوائده

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الدولة في عهد السيسي خير داعم للحفاظ على الوقف وتعظيم عوائده والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خير داعم للحفاظ على الوقف وتعظيم عوائده واستثماراته.
وأشار وزير الأوقاف، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية برئاسة الدكتور على جمعة أثناء مناقشة مشروع قانون الوقف الخيري، الاثنين، إلى أن الوزارة قد استطاعت بفضل هذا الدعم تعظيم عوائد الوقف.
وأوضح جمعة، أن الوزارة نجحت في تعظيم إيرادات وعائدات الوقف بأرقام قياسية غير مسبوقة من قبل، وآخرها تحقيق أعلى عائد سنوي في تاريخ هيئة الأوقاف في العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م.
وقال: نحن بصدد تحقيق رقم قياسي جديد هذا العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ حيث حققت أرقاما غير مسبوقة للشهر السادس على التوالي، وفِي صدد تحقيق رقم قياسي جديد هذا الشهر يناير ٢٠٢١.
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