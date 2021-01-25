شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الدولة في عهد السيسي خير داعم للحفاظ على الوقف وتعظيم عوائده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خير داعم للحفاظ على الوقف وتعظيم عوائده واستثماراته.

وأشار وزير الأوقاف، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية برئاسة الدكتور على جمعة أثناء مناقشة مشروع قانون الوقف الخيري، الاثنين، إلى أن الوزارة قد استطاعت بفضل هذا الدعم تعظيم عوائد الوقف.

وأوضح جمعة، أن الوزارة نجحت في تعظيم إيرادات وعائدات الوقف بأرقام قياسية غير مسبوقة من قبل، وآخرها تحقيق أعلى عائد سنوي في تاريخ هيئة الأوقاف في العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م.

وقال: نحن بصدد تحقيق رقم قياسي جديد هذا العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ حيث حققت أرقاما غير مسبوقة للشهر السادس على التوالي، وفِي صدد تحقيق رقم قياسي جديد هذا الشهر يناير ٢٠٢١.