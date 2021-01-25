شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أخبار مصر .. سعر لقاح كورونا ومونديال اليد ومرتضى منصور وجنازة الكحلاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعرض نشرة السابعة مساءًا من المصري اليوم أهم الأخبار المصرية طوال اليوم، وتتضمن أخبارًا عن سعر لقاح كورونا ورابط التسجيل وقضية منع مرتضي منصور وقرار البابا بعودة القداسات وجنازة الداعية عبلة الكحلاوي واسقاط مديوينيات الفلاحين وتصريحات وزير الشباب والرياضة عن نجاح مصر في تنظيم كأس العالم لكرة اليد 2021.

سعر لقاح كورونا ورابط التسجيل

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عن بدء حملة التطعيم للأطقم الطبية بلقاح كورونا موضحة أنه سيتم توزيع اللقاح بين المواطنين مقابل 100 جنيه للجرعة، كما خصصت وزارة الصحة رابط للتسجيل للحصول على اللقاح.

تعرف على سعر لقاح كورونا والفئات التي ستحصل عليه مجاناً

رابط موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا وبدء التطعيم بمستشفيات العزل اليوم

منع مرتضي منصور من الظهور في الإعلام

قررت محكمة القضاء الإدارى إعادة دعوي منع المستشار مرتضى منصور من الظهور في وسائل الإعلام للمرافعة بجلسة ٢٨ فبراير المقبل.

قرار قضائي جديد في «منع مرتضى منصور من الظهور في الإعلام»

عودة القداسات

تعلن غدًا الثلاثاء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إجراءات استكمال اجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خلال اللقاء الشهري الافتراضى مع الشباب إنه سيتم إصدار بيان من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشأن كنائس القاهرة والإسكندرية وعودة القداسات بنسبة 25% .

غدًا.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن عودة القداسات بنسبة 25%

صلاة الجنازة على الداعية عبلة الكحلاوي

أدى المئات من المواطنين صلاة الجنازة على الداعية عبلة الكحلاوي في مسجدها في المقطم ونعي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر المتوفية قائلاً: كانت نموذج للمرأة الصالحة لمجتمعها ودينها.

المئات يؤدون صلاة الجنازة على الدكتورة عبلة الكحلاوي بمسجدها بالمقطم



شيخ الأزهر ينعي عبلة الكحلاوي: كانت نموذجًا للمرأة الصالحة لدينها ومجتمعها

اسقاط ديون بنك التنمية

أعلن البنك الزراعي المصري عن تسوية ديون العملاء المتعثرين والمستحقة على نحو 307 ألف عميل.

إسقاط لمديونيات 307 ألف مزارع من عملاء البنك الزراعي والتنازل عن الأحكام والقضايا

عيد الشرطة

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، خلال احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69.

السيسي يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

مونديال اليد

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مصر نجحت على مستوى تنظيم بطولة كاس العالم لكرة اليد وأن مصر أصبحت محط اهتمام وانظار العالم لتنظيم المونديال في ظل ظروف جائحة كورونا.

وزير الرياضة: مصر أصبحت محط اهتمام وانظار العالم بعد نجاحها في تنظيم مونديال اليد

سيارة بديل «توك توك»

يتم الإعلان غدا عن إطلاق سيارة كهربائية جديدة في السوق المصري، تتضمن مٌكون محلي بنسبة 45%، للحد من ظاهرة التوك توك غير المرخص واستبداله بالسيارة الجديدة.

إطلاق سيارة كهربائية بديلة لـ«التوك توك» (تفاصيل وصور ومواصفات)

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2241901

أغنية رامي جمال الجديدة

يطرح الفنان رامي جمال أغنيته الجديدة بعنوان «ولسه»، والتى تعتبر أول أغاني ألبومه والذى يتضمن 6 أغانٍ جديدة.

رامي جمال يستعد لطرح أغنية «ولسه»

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2241783

توفير فرص عمل

قال محمد سعفان وزير القوي العاملة إن وزارته لتحقيق تحرص على توفير فرص عمل للشباب في داخل وخارج مصر للحد من البطالة .

وزير القوى العاملة للبرلمان: نوفر فرص العمل في الداخل والخارج للقضاء على البطالة