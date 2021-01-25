شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لا نية لإلغاء الامتحانات أو إقامتها في مايو المقبل تحت أي ظرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب بمواصلة المذاكرة والتعلم من كافة المصادر المتاحة.

وقال شوقي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أعلنا منذ أيام أن الوزارة سوف تعلن كل تفاصيل الترم الثاني والامتحانات يوم ١٤ فبراير وتظل الشائعات والاجتهادات مستمرة للأسف الشديد».

وتابع: «لا نية لإلغاء الامتحانات او إقامتها في مايو القادم تحت أى ظرف. أرجو الاهتمام بالمذاكرة والتعلم من كل المصادر المتاحة استعدادا لامتحانات الترم الأول».