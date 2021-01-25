شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يوجه بسرعه الانتهاء من منظومة التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أهمية الإسراع في الإنتهاء من تنفيذ منظومة التحول الرقمى للتيسير على المواطنين وسرعة الاجراءات لتوفير الوقت، بالإضافة إلى منع أي محاولة تلاعب أو فساد، مع أهمية مواكبة وتدريب مزيد من العاملين على التطورات التكنولوجية الحديثة بما يواكب اهتمام الدولة للإسراع في تطبيقها لتيسير الخدمات للمواطنين في كافة الأنحاء، وكذلك إدارة العاصمة الادارية والمدن الجديدة بالمنظومة الرقمية.

جاء ذلك خلال إجتماع برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمناقشة الاستعداد لتطبيق المرحلة الثانية لمنظومة التحول الرقمي، بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام ومديرى المديريات والادارات المعنية بالمحافظة.

ووجّه محافظ مطروح بحصر كافة مطالب واحتياجات تطبيق المنظومة بكل إدارة معنية سواء من أجهزة حاسب آلي ومعدات وتدريب أفراد فريق العمل للإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية للتحول الرقمى خاصة إدارة أصول وأملاك الدولة لتعظيم العائد منها والحفاظ عليها، مع تفعيل المنظومة الإلكترونية لكافة البيانات والمستندات الخاصة بها.