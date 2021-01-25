شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال الإنشاءات بمستشفى الداخلة الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، أعمال الإنشاء بموقع مستشفى الداخلة الجديد وذلك خلال جولته التفقدية للمركز يرافقه الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز الداخلة.

ووجه الزملوط بالعمل بالتوازي لتوفير الأجهزة الطبية اللازمة للمستشفى بالتزامن مع أعمال التشطيبات النهائية لدخولها الخدمة فى أقرب وقت، وسرعة الإنتهاء من الأعمال المتبقية في الموعد المحدد.

جدير بالذكر أن المشروع يقام على مساحة ١٩ألف و ٦٥٠ متر مربع ويشمل مبني سكن للأطباء والتمريض ومبنيين للخدمات ومهبط للإسعاف الطائر.