شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة الجراد» ترصد التحركات بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت فرق مكافحة ورصد واستكشاف الجراد، بوزارة الزراعة، أعمالها جنوب البحر الأحمر حتى حدود السودان، لمواجهة أى هجوم محتمل من الجراد.

وأكد مسؤولو المتابعة بقاعدة الجراد جنوب البحر الأحمر أن هناك متابعة وتنسيقًا لإجراء المسح البيئى واستكشاف الجراد، وأن فرق البحث والمكافحة مدعمة بالمبيدات والآلات أو السيارات، مع رفع درجة الاستعداد فى حماطة ووادى الجمال والشلاتين وأبو رماد ووادى الديب والشريط الحدودى مع السودان، لفحص ومراقبة أى تحرك للجراد، بالتنسيق مع مديرى قواعد المكافحة فى أسوان وقنا وسفاجا ومرسى علم وأبو رماد والشلاتين وحلايب.

وتفقدت فرق المكافحة تحركات الجراد على ساحل البحر الأحمر، والأودية الصحراوية، على الحدود المصرية الجنوبية، كإجراء احترازى، لرصد أى تجمع للجراد.

وأكد مسؤولو المكافحة بالبحر الأحمر أن هناك متابعة وتنسيقا مع حرس الحدود واللجان الموجودة على الحدود المصرية، مع تنظيم حملات مرورية على الصحراء الشرقية الجنوبية، حتى حدود السودان، لإجراء مسح بيئى واستكشاف الجراد مبكرا.