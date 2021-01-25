شكرا لقرائتكم خبر عن بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية تدفع مليوني شيكل لحماية عقارات باب الخليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، إيداع بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية اليوم الإثنين مبلغ مليونين ومائة الف شاقل في المحكمة المركزية الاسرائيلية، مقابل ايجارات فندق الامبيريال لحمايته في حال قررت المحكمة في قضية صفقة باب الخليل المشبوهة لصالح جمعية عطيرات كوهانيم الاستيطانية.

واعتبرت بطريركية القدس في بيان رسمي اليوم أن هذا الايداع هو اجراء استباقي ووقائي هدفه دحض أي ادعاء من قبل المستوطنين ضد المستأجرين المحميين من عائلة الدجاني المقدسية.

وأكدت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية أنها لن توفر جهداً أو مالاً في الدفاع عن عقارات باب الخليل التي تمثل البوابة التاريخية لمسرى حجاج الأاراضي المقدسة إلى كنيسة القيامة وباقي الأماكن المقدسة في مدينة القدس.

وشددت البطريركية، على أن حماية العقارات والمقدسات يحتاج إلى ثبات وصمود وموارد مالية كبيرة وهو الأمر الذي تعمل بطريركية القدس على تحقيقه بهدف الحفاظ على الوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة مؤكدة على أنها ستواصل الجهد القانوني والسياسي المحلي والدولي لحماية عقاراتها ومقدساتها.