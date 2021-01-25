شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت هيئة السكك الحديدية مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس، ويتضمن جدول القطارات كافة البيانات الخاصة بالقطارات وتتضمن رقم القطار والدرجة وهي مكيف أو مميز أو VIP وكذلك مواعيد القيام ومواعيد الوصول.

جدول مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية

رقم القطار نوع القطار محطة القيام محطة الوصول وقت القيام وقت الوصول 917 خدمة خاصة القاهره الاسكندريه 02:00 مساءاً 04:30 مساءاً 2001 خدمة خاصة القاهره الاسكندريه 03:00 مساءاً 05:30 مساءاً 927 خدمة خاصة القاهره الاسكندريه 07:00 مساءاً 09:30 مساءاً 905 خدمة خاصة القاهره الاسكندريه 08:00 صباحاً 10:30 صباحاً 921 خدمة خاصة القاهره الاسكندريه 06:00 مساءاً 08:35 مساءاً 911 اكسبريس مكيف (إسباني) القاهره الاسكندريه 10:00 صباحاً 01:05 مساءاً 915 اكسبريس مكيف (إسباني) القاهره الاسكندريه 03:20 مساءاً 06:20 مساءاً 1131 ثالثة تهويه القاهره الاسكندريه 05:50 صباحاً 08:45 صباحاً 901 اكسبريس مكيف (إسباني) القاهره الاسكندريه 08:10 صباحاً 11:15 صباحاً 913 اكسبريس مكيف (إسباني) القاهره الاسكندريه 12:30 مساءاً 03:25 مساءاً 925 اكسبريس مكيف (إسباني) القاهره الاسكندريه 05:10 مساءاً 08:25 مساءاً 903 اكسبريس مكيف (إسباني) القاهره الاسكندريه 06:00 صباحاً 09:30 صباحاً 931 اكسبريس مكيف (إسباني) القاهره الاسكندريه 08:15 مساءاً 11:35 مساءاً 919 اكسبريس مكيف (إسباني) القاهره الاسكندريه 02:25 مساءاً 06:05 مساءاً 1203 اكسبريس مميزة القاهره الاسكندريه 02:10 مساءاً 05:50 مساءاً 923 اكسبريس مكيف (إسباني) القاهره الاسكندريه 04:00 مساءاً 07:25 مساءاً 27 اكسبريس مميزة القاهره الاسكندريه 04:10 مساءاً 07:50 مساءاً 31 اكسبريس مميزة القاهره الاسكندريه 06:30 مساءاً 10:30 مساءاً 1109 سرعة مكيف درجة ثانية + مميز القاهره الاسكندريه 08:35 صباحاً 11:55 صباحاً 1 اكسبريس مميزة القاهره الاسكندريه 03:00 صباحاً 06:45 صباحاً 15 اكسبريس مميزة القاهره الاسكندريه 11:25 صباحاً 03:10 مساءاً 29 اكسبريس مميزة القاهره الاسكندريه 08:30 مساءاً 12:20 صباحاً 935 خدمة خاصة القاهره الاسكندريه 10:30 مساءاً 01:05 صباحاً 21 اكسبريس مميزة القاهره الاسكندريه 03:30 مساءاً 07:40 مساءاً 23 اكسبريس مميزة القاهره الاسكندريه 05:20 مساءاً 09:50 مساءاً 7 اكسبريس مميزة القاهره الاسكندريه 06:20 صباحاً 10:10 صباحاً 133 اكسبريس مميزة القاهره الاسكندريه 12:45 مساءاً 04:50 مساءاً 11 اكسبريس مميزة القاهره الاسكندريه 10:10 صباحاً 02:25 مساءاً 119 سرعة مكيف درجة ثانية + مميز القاهره الاسكندريه 05:00 صباحاً 09:50 صباحاً 1009 ثالثة تهويه القاهره الاسكندريه 08:25 صباحاً 11:25 صباحاً 157 اكسبريس مميزة القاهره الاسكندريه 07:20 مساءاً 10:40 مساءاً 89 خدمة خاصة (توربيني) القاهره الاسكندريه 11:15 صباحاً 01:55 مساءاً 163 اكسبريس مميزة القاهره الاسكندريه 04:00 صباحاً 07:40 صباحاً

جدول مواعيد القطارات المتجهة من الإسكندرية إلى القاهرة

رقم القطار نوع القطار محطة القيام محطة الوصول وقت القيام وقت الوصول 32 اكسبريس مميزة الاسكندريه القاهره 06:20 مساءاً 10:15 مساءاً 132 اكسبريس مميزة الاسكندريه القاهره 10:20 صباحاً 02:05 مساءاً 18 اكسبريس مميزة الاسكندريه القاهره 01:10 مساءاً 05:15 مساءاً 2 اكسبريس مميزة الاسكندريه القاهره 04:10 صباحاً 08:15 صباحاً 8 اكسبريس مميزة الاسكندريه القاهره 05:20 صباحاً 09:15 صباحاً 24 اكسبريس مميزة الاسكندريه القاهره 02:25 مساءاً 06:40 مساءاً 14 اكسبريس مميزة الاسكندريه القاهره 07:25 صباحاً 12:00 مساءاً 28 اكسبريس مميزة الاسكندريه القاهره 08:20 مساءاً 12:30 صباحاً 12 اكسبريس مميزة الاسكندريه القاهره 09:15 صباحاً 01:25 مساءاً 118 سرعة مكيف درجة ثانية + مميز الاسكندريه القاهره 05:10 مساءاً 10:20 مساءاً 688 اكسبريس مميزة الاسكندريه القاهره 03:10 مساءاً 08:15 مساءاً