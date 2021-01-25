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مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس

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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت هيئة السكك الحديدية مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس، ويتضمن جدول القطارات كافة البيانات الخاصة بالقطارات وتتضمن رقم القطار والدرجة وهي مكيف أو مميز أو VIP وكذلك مواعيد القيام ومواعيد الوصول.

جدول مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية

رقم القطار

نوع القطار

محطة القيام

محطة الوصول

وقت القيام

وقت الوصول

917

خدمة خاصة

القاهره

الاسكندريه

02:00 مساءاً

04:30 مساءاً

2001

خدمة خاصة

القاهره

الاسكندريه

03:00 مساءاً

05:30 مساءاً

927

خدمة خاصة

القاهره

الاسكندريه

07:00 مساءاً

09:30 مساءاً

905

خدمة خاصة

القاهره

الاسكندريه

08:00 صباحاً

10:30 صباحاً

921

خدمة خاصة

القاهره

الاسكندريه

06:00 مساءاً

08:35 مساءاً

911

اكسبريس مكيف (إسباني)

القاهره

الاسكندريه

10:00 صباحاً

01:05 مساءاً

915

اكسبريس مكيف (إسباني)

القاهره

الاسكندريه

03:20 مساءاً

06:20 مساءاً

1131

ثالثة تهويه

القاهره

الاسكندريه

05:50 صباحاً

08:45 صباحاً

901

اكسبريس مكيف (إسباني)

القاهره

الاسكندريه

08:10 صباحاً

11:15 صباحاً

913

اكسبريس مكيف (إسباني)

القاهره

الاسكندريه

12:30 مساءاً

03:25 مساءاً

925

اكسبريس مكيف (إسباني)

القاهره

الاسكندريه

05:10 مساءاً

08:25 مساءاً

903

اكسبريس مكيف (إسباني)

القاهره

الاسكندريه

06:00 صباحاً

09:30 صباحاً

931

اكسبريس مكيف (إسباني)

القاهره

الاسكندريه

08:15 مساءاً

11:35 مساءاً

919

اكسبريس مكيف (إسباني)

القاهره

الاسكندريه

02:25 مساءاً

06:05 مساءاً

1203

اكسبريس مميزة

القاهره

الاسكندريه

02:10 مساءاً

05:50 مساءاً

923

اكسبريس مكيف (إسباني)

القاهره

الاسكندريه

04:00 مساءاً

07:25 مساءاً

27

اكسبريس مميزة

القاهره

الاسكندريه

04:10 مساءاً

07:50 مساءاً

31

اكسبريس مميزة

القاهره

الاسكندريه

06:30 مساءاً

10:30 مساءاً

1109

سرعة مكيف درجة ثانية + مميز

القاهره

الاسكندريه

08:35 صباحاً

11:55 صباحاً

1

اكسبريس مميزة

القاهره

الاسكندريه

03:00 صباحاً

06:45 صباحاً

15

اكسبريس مميزة

القاهره

الاسكندريه

11:25 صباحاً

03:10 مساءاً

29

اكسبريس مميزة

القاهره

الاسكندريه

08:30 مساءاً

12:20 صباحاً

935

خدمة خاصة

القاهره

الاسكندريه

10:30 مساءاً

01:05 صباحاً

21

اكسبريس مميزة

القاهره

الاسكندريه

03:30 مساءاً

07:40 مساءاً

23

اكسبريس مميزة

القاهره

الاسكندريه

05:20 مساءاً

09:50 مساءاً

7

اكسبريس مميزة

القاهره

الاسكندريه

06:20 صباحاً

10:10 صباحاً

133

اكسبريس مميزة

القاهره

الاسكندريه

12:45 مساءاً

04:50 مساءاً

11

اكسبريس مميزة

القاهره

الاسكندريه

10:10 صباحاً

02:25 مساءاً

119

سرعة مكيف درجة ثانية + مميز

القاهره

الاسكندريه

05:00 صباحاً

09:50 صباحاً

1009

ثالثة تهويه

القاهره

الاسكندريه

08:25 صباحاً

11:25 صباحاً

157

اكسبريس مميزة

القاهره

الاسكندريه

07:20 مساءاً

10:40 مساءاً

89

خدمة خاصة (توربيني)

القاهره

الاسكندريه

11:15 صباحاً

01:55 مساءاً

163

اكسبريس مميزة

القاهره

الاسكندريه

04:00 صباحاً

07:40 صباحاً

جدول مواعيد القطارات المتجهة من الإسكندرية إلى القاهرة

رقم القطار

نوع القطار

محطة القيام

محطة الوصول

وقت القيام

وقت الوصول

32

اكسبريس مميزة

الاسكندريه

القاهره

06:20 مساءاً

10:15 مساءاً

132

اكسبريس مميزة

الاسكندريه

القاهره

10:20 صباحاً

02:05 مساءاً

18

اكسبريس مميزة

الاسكندريه

القاهره

01:10 مساءاً

05:15 مساءاً

2

اكسبريس مميزة

الاسكندريه

القاهره

04:10 صباحاً

08:15 صباحاً

8

اكسبريس مميزة

الاسكندريه

القاهره

05:20 صباحاً

09:15 صباحاً

24

اكسبريس مميزة

الاسكندريه

القاهره

02:25 مساءاً

06:40 مساءاً

14

اكسبريس مميزة

الاسكندريه

القاهره

07:25 صباحاً

12:00 مساءاً

28

اكسبريس مميزة

الاسكندريه

القاهره

08:20 مساءاً

12:30 صباحاً

12

اكسبريس مميزة

الاسكندريه

القاهره

09:15 صباحاً

01:25 مساءاً

118

سرعة مكيف درجة ثانية + مميز

الاسكندريه

القاهره

05:10 مساءاً

10:20 مساءاً

688

اكسبريس مميزة

الاسكندريه

القاهره

03:10 مساءاً

08:15 مساءاً

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    161,817

  • تعافي

    126,497

  • وفيات

    8,959

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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