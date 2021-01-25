شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حددت هيئة السكك الحديدية مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس، ويتضمن جدول القطارات كافة البيانات الخاصة بالقطارات وتتضمن رقم القطار والدرجة وهي مكيف أو مميز أو VIP وكذلك مواعيد القيام ومواعيد الوصول.
جدول مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية
|
رقم القطار
|
نوع القطار
|
محطة القيام
|
محطة الوصول
|
وقت القيام
|
وقت الوصول
|
917
|
خدمة خاصة
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
02:00 مساءاً
|
04:30 مساءاً
|
2001
|
خدمة خاصة
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
03:00 مساءاً
|
05:30 مساءاً
|
927
|
خدمة خاصة
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
07:00 مساءاً
|
09:30 مساءاً
|
905
|
خدمة خاصة
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
08:00 صباحاً
|
10:30 صباحاً
|
921
|
خدمة خاصة
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
06:00 مساءاً
|
08:35 مساءاً
|
911
|
اكسبريس مكيف (إسباني)
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
10:00 صباحاً
|
01:05 مساءاً
|
915
|
اكسبريس مكيف (إسباني)
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
03:20 مساءاً
|
06:20 مساءاً
|
1131
|
ثالثة تهويه
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
05:50 صباحاً
|
08:45 صباحاً
|
901
|
اكسبريس مكيف (إسباني)
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
08:10 صباحاً
|
11:15 صباحاً
|
913
|
اكسبريس مكيف (إسباني)
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
12:30 مساءاً
|
03:25 مساءاً
|
925
|
اكسبريس مكيف (إسباني)
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
05:10 مساءاً
|
08:25 مساءاً
|
903
|
اكسبريس مكيف (إسباني)
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
06:00 صباحاً
|
09:30 صباحاً
|
931
|
اكسبريس مكيف (إسباني)
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
08:15 مساءاً
|
11:35 مساءاً
|
919
|
اكسبريس مكيف (إسباني)
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
02:25 مساءاً
|
06:05 مساءاً
|
1203
|
اكسبريس مميزة
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
02:10 مساءاً
|
05:50 مساءاً
|
923
|
اكسبريس مكيف (إسباني)
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
04:00 مساءاً
|
07:25 مساءاً
|
27
|
اكسبريس مميزة
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
04:10 مساءاً
|
07:50 مساءاً
|
31
|
اكسبريس مميزة
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
06:30 مساءاً
|
10:30 مساءاً
|
1109
|
سرعة مكيف درجة ثانية + مميز
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
08:35 صباحاً
|
11:55 صباحاً
|
1
|
اكسبريس مميزة
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
03:00 صباحاً
|
06:45 صباحاً
|
15
|
اكسبريس مميزة
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
11:25 صباحاً
|
03:10 مساءاً
|
29
|
اكسبريس مميزة
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
08:30 مساءاً
|
12:20 صباحاً
|
935
|
خدمة خاصة
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
10:30 مساءاً
|
01:05 صباحاً
|
21
|
اكسبريس مميزة
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
03:30 مساءاً
|
07:40 مساءاً
|
23
|
اكسبريس مميزة
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
05:20 مساءاً
|
09:50 مساءاً
|
7
|
اكسبريس مميزة
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
06:20 صباحاً
|
10:10 صباحاً
|
133
|
اكسبريس مميزة
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
12:45 مساءاً
|
04:50 مساءاً
|
11
|
اكسبريس مميزة
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
10:10 صباحاً
|
02:25 مساءاً
|
119
|
سرعة مكيف درجة ثانية + مميز
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
05:00 صباحاً
|
09:50 صباحاً
|
1009
|
ثالثة تهويه
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
08:25 صباحاً
|
11:25 صباحاً
|
157
|
اكسبريس مميزة
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
07:20 مساءاً
|
10:40 مساءاً
|
89
|
خدمة خاصة (توربيني)
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
11:15 صباحاً
|
01:55 مساءاً
|
163
|
اكسبريس مميزة
|
القاهره
|
الاسكندريه
|
04:00 صباحاً
|
07:40 صباحاً
جدول مواعيد القطارات المتجهة من الإسكندرية إلى القاهرة
|
رقم القطار
|
نوع القطار
|
محطة القيام
|
محطة الوصول
|
وقت القيام
|
وقت الوصول
|
32
|
اكسبريس مميزة
|
الاسكندريه
|
القاهره
|
06:20 مساءاً
|
10:15 مساءاً
|
132
|
اكسبريس مميزة
|
الاسكندريه
|
القاهره
|
10:20 صباحاً
|
02:05 مساءاً
|
18
|
اكسبريس مميزة
|
الاسكندريه
|
القاهره
|
01:10 مساءاً
|
05:15 مساءاً
|
2
|
اكسبريس مميزة
|
الاسكندريه
|
القاهره
|
04:10 صباحاً
|
08:15 صباحاً
|
8
|
اكسبريس مميزة
|
الاسكندريه
|
القاهره
|
05:20 صباحاً
|
09:15 صباحاً
|
24
|
اكسبريس مميزة
|
الاسكندريه
|
القاهره
|
02:25 مساءاً
|
06:40 مساءاً
|
14
|
اكسبريس مميزة
|
الاسكندريه
|
القاهره
|
07:25 صباحاً
|
12:00 مساءاً
|
28
|
اكسبريس مميزة
|
الاسكندريه
|
القاهره
|
08:20 مساءاً
|
12:30 صباحاً
|
12
|
اكسبريس مميزة
|
الاسكندريه
|
القاهره
|
09:15 صباحاً
|
01:25 مساءاً
|
118
|
سرعة مكيف درجة ثانية + مميز
|
الاسكندريه
|
القاهره
|
05:10 مساءاً
|
10:20 مساءاً
|
688
|
اكسبريس مميزة
|
الاسكندريه
|
القاهره
|
03:10 مساءاً
|
08:15 مساءاً
-
الوضع في مصر
-
اصابات
161,817
-
تعافي
126,497
-
وفيات
8,959