شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامة.. دير مارمينا بالإسكندرية يسمح للزوار بحضور ذكرى 50 عاما على وفاة البابا كيرلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دير القديس مارمينا العجائبى في الكينج مريوط غرب الإسكندرية برئاسة الأنبا كيرلس افامينا أسقف ورئيس الدير الاثنين السماح للأقباط من الزائرين بحضور ذكرى مرور ٥٠ عاما على وفاة مؤسس الدير البابا كيرلس السادس، بشرط الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وذكر مصدر كنسي في الدير أنه نظرا لرغبة الكثير من الأقباط الحصول على بركة القديس مارمينا العجائبى، فأنه يتم استقبال الزائرين الخميس المقبل على أن تبدأ الزيارات من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساءا على أن تكون الزيارات مقتصرة على المزار لأخذ بركة قديسي الدير فقط.

ناشد المصدر الزائرين الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة حرارة الجسم أو الذين يعانون من السعال أو التهاب في الحلق عدم الحضور حفاظا على صحتهم وسلامة الآخرين.