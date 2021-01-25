شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ علي ٢٣٠ كرسيا وشاشة عرض وريسيفر داخل مركز دروس خصوصية بعد تشميعه بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قادت علا سليمان، خليل مدير إدارة وسط التعليمية في الإسكندرية، حملة مفاجئة علي مراكز الدروس الخصوصية في نطاق الإدارة لغلقها وتشميعها بالشمع الأحمر، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشن حملات مكثفة لاغلاق المراكز التعليمية، تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا، وتنفيذا لتعليمات الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربيه والتعليم بالاسكندرية في هذا الشأن.

وشنت اللجنة حملة مكبرة لإغلاق أحد السناتر بشارع الكاب من جرين محرم بك ، وذلك بمشاركة وكيل الإدارة العامة للمتابعة، ومن حي وسط شارك مدير ادارة المتابعة ، مفتش المتابعة المختص؛ مسئول الغلق بإدارة رخص المحلات ، وحدة التحفظ ، ومعاون اشغال الطريق حيث تم خلال الحملة اغلاق السنتر المذكور ؛ ووضع الشمع الأحمر علي الابواب وتابلون الكهرباء،وختمه بختم حي وسط.

وتحفظت الحملة علي شاشة ٣٩ بوصة ؛ ١ريسفير ،٢ ساوند ؛ ٢ مايك سيستم، ؛ و٢٣٠ كرسي وايداعهم بقسم رابع بالحي.