شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه مطروح» تعيد رصف شارع الميناء بعد «تغيير المواسير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وحده الرصف الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بأعمال إعادة الشئ لأصله بأيدي رجال ومعدات الشركة من أعمال رصف عقب الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شنايش صرف مياه الأمطار بشارع الميناء.

ذلك بناء على تعليمات الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة ومجلس مدينة مطروح.