شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة «حياة كريمة».. محافظ الوادي الجديد يناقش تطوير مركز الفرافرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعََا موسعاََ لمناقشة خطة تطوير مركز الفرافرة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي يهدف إلى تطوير ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وجه المحافظ بإعداد خطة متكاملة لكل قطاع من القطاعات المستهدف تطويرها، تتضمن احتياجات ومطالب كل قرية والتنسيق بين كافة القطاعات للانتهاء من إجراءات البدء في خطة التطوير.

تشمل أعمال التطوير مكونات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي ورصف الطرق وغيرها، إلى جانب المحور الخدمي الذي سيشمل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية.