شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: عدم السرعة في الرد على أي مزاعم خارجية يحولها لحقائق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة الاستعلامات، إن الهيئة ترصد كل ما يثار حول حقوق الإنسان في مصر عبر وسائل الإعلام الأجنبية المختلفة وعبر مكاتبها الـ٩ حول العالم، ومن خلال مراسلي وسائل الاعلام الأجنبية البالغ عددهم ١٥٠٠ مراسل اجنبي في مصر.

وأضاف رشوان، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الاثنين: «هناك إيجابيات خلال الأربع سنوات الأخيرة، كما توجد سلبيات تتعلق ببعض الممارسات المنسوبة لحقوق الإنسان، والأغلب حول النظام السياسي بالبلاد»، وتابع: «إجمالي ما يتم إنجازه في مصر يتم تجاهله خارجيا وهو ما يعد أمرا سلبيا أيضا».

وأكد أن الإعلام الأجنبي يعتمد في انتقاداته لمصر على مصادر منفردة بالاستماع للشاكين أو من يزعمون أنهم ضحايا دون وجود رد مصري.

وتابع: «في معظم الأحيان عدم تحركنا السريع في أي مزاعم يجعلها تبدو حقائق، مثل واقعة تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش التي زعمت وجود حالات تعذيب في السجون، وتواصلنا سريعا وأعلن النائب العام فتح تحقيق وطالبنا المنظمة بتقديم الأدلة التي لديها، وكانت النتيجة عدم تقديم أي أدلة وبالتالي تم غلق التحقيق».

وتابع :«أقول كصحفي إن المجال الدولي ليس صديقنا وبالتالي أي طلقة صغيرة تتحول إلى دانة كبيرة وتتحول المزاعم إلى حقائق وبالتالي يكون الرد مهم جدا«.

ودعا رشوان إلى أن يكون مجلس النواب وخاصة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان جسر التواصل مع العالم، مؤكدا أهمية مد الجسور مع المعادين وليس الأصدقاء، من أجل نسف أي مزاعم تصل اليهم من جماعة الاخوان الارهابية وغيرها.