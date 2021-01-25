شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يبحث الموقف التنفيذي لأعمال منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم الإثنين، الدكتور أحمد فاروق رئيس الجهاز التنفيذي لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والدكتورة أسماء سامي مدير الإدارة العامة لشؤون البيئة بالمحافظة، ومحمد البحيري مسؤول الملف بالمكتب الفني بالمحافظة.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع رئيس الجهاز التنفيذي الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، والتي تشمل أعمال تطوير ورفع كفاءة وتقديم الدعم الفني وتنفيذ المخططات الرئيسية لإدارة المنظومة ومتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية من مصانع تدوير ومدافن ومحطات وسيطة، بجانب متابعة الخطط التشغيلية للمعدات ، وذلك ضمن الخطة المشتركة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة ووزارتي البيئة والتنمية المحلية لتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات واتخاذ إجراءات عاجلة للنهوض بها وتحسين مستوى النظافة العامة بالمحافظة.

كما تناول اللقاء نتائج الزيارة الميدانية التي اصطحب خلالها السكرتير العام المساعد رئيس الجهاز التنفيذي وشملت تفقد مخطط منظومة المخلفات الصلبة في عدد من مراكز المحافظة، وتضمنت المحطة الوسيطة بناصر، وخلايا الدفن بسمسطا وسنور، وذلك لمتابعة من تم تنفيذه من أعمال المخطط، حيث أفاد رئيس الجهاز التنفيذي لإدارة منظومة المخلفات الصلبة أن الأعمال تسير بصورة جيدة ومنتظمة وفق الجدول الزمني المحدد لها، مشيرا إلى أنه من المقرر إنهاء الأعمال النهائية لخليتي الدفن بسمسطا وسنور وتسليمها خلال شهر إبريل القادم.