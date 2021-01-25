شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق حكومي لتمويل استخدام الطاقة الشمسية بالزراعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد وزيرا الدولة للإنتاج الحربى والتضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون بين تحالف «الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة إنارة» وبنك ناصر الاجتماعى، بشأن تمويل صغار العملاء لتطبيقات استخدام الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعى بدلاً من الديزل والمحروقات الأخرى، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

وأكد محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن البروتوكول يستهدف استغلال الشراكة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة إنارة كتحالف فى تنفيذ وتجهيز آبار المياه للعمل بالطاقة الشمسية، حيث تقوم شركات الوزارة بتوريد ألواح الطاقة الشمسية، والمثبتات، فيما تقوم شركة «إنارة» بخدمات التصميمات والتركيبات والتوريد لباقى مكونات أنظمة الطاقة الشمسية.

وأوضح الوزير أن مهمة التحالف بموجب البروتوكول تقديم عرض فنى وتقنى ومالى للمستثمرين الصغار والمتوسطين فى القطاع الزراعى لاستخدام الطاقة الشمسية من خلال تشغيل مضخات المياه بالطاقة الشمسية بدلاً من الديزل والمحروقات الأخرى.

وأضاف الوزير أن المشروع يستهدف بيع وتوريد وتركيب وتشغيل 1000 بئر كبداية وفق 5 قدرات مختلفة مع إمكانية تعديل القدرة بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين.

من جانبها أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن توقيع بروتوكول يأتى لدعم الفئات المستهدفة فى برامج الوزارة، لافتةً إلى أن بنك ناصر الاجتماعى انطلق بشكل كبير فى العديد من المجالات خلال العام الجارى، خاصة فى مجال الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة فى الإنتاج للسيارات أو الأدوات والأجهزة الزراعية التى تعمل بالطاقة الشمسية.

وقالت الوزيرة إن بنك ناصر الاجتماعى تبنى فكرة تمويل هذا المشروع، باعتباره إحدى المؤسسات الوطنية الداعمة للدولة فى توجهها الاستراتيجى لدعم القطاع الزراعى لمساعدته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، بالإضافة إلى أن هذا التعاون يعد مثالا للشراكة الفعّالة لتعاون القطاع الحكومى مع القطاع الخاص للمساهمة فى تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للدولة.

وأشار محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إلى أن البنك سيقوم بتمويل مشروعات أنظمة الرى بالطاقة الشمسية للمستثمرين من الحجم الصغير والمتوسط، على أن يتم دفع قيمة تمويل هذه المشروعات للتحالف ليقوم بدوره بتنفيذ عقود تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل أنظمة الرى بالطاقة الشمسية للمستثمرين الممولين من البنك.

وأوضح المهندس شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة، أن «إنارة» تركز فى الفترة الحالية على إنتاج وتوزيع الكهرباء للقطاع الزراعى، خاصة أنه يمثل أحد أهم موارد الدخل القومى والمسؤول عن تحقيق الأمن الغذائى وتلبية الاحتياجات المحلية من السلع الغذائية وتنويع الإنتاج الزراعى وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الزراعى.