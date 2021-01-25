شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 24 طن قمامة ومخلفات بمدينة القصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، حملات النظافة المكثفة، حيث تم تنفيذ الحملات على مدار 24 ساعة بمنطقة حي وسط، بقيادة أيمن حسين رئيس الحي وعبدالكريم أحمد مسؤول قطاع النظافة بالحي، بالتنسيق مع حملة المعدات، وذلك للارتقاء بمستوى النظافة وعودة المظهر الحضاري للحي.

وقال العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، إن قطاع النظافة بحي وسط واصل عمليات رفع المخلفات الصلبة والأتربة، وتم رفع حوالي ٢٤ طن تقريباً، وتم استكمال أعمال النظافة بالحي من غسيل ونظافه أرصفه شارع التجاره وحمله نظافه بمنطقة أبوالجود، وصلاح سالم وأحمد النجم وأم هاشم وكافة شوارع الحي وتفرعاتة حتى تمكنت الوردية الليلية من تنفيذ مهام عملها بنجاح لظهور الحي بالمظهر اللائق.

وأكد «الشريف»، أن المدينة تولي ملف النظافة أولوية قصوى واهتمامًا كبيرًا وتسعى جاهدة إلى تسخير كافة الإمكانيات المتاحة للارتقاء بمنظومة النظافة بكافة الأحياء، مضيفاً أنه جاءت تلك الأعمال إستكمالاً لحملات النظافة اليومية الشاملة، والتي تشمل جميع شوارع الحي وتأكيداً على إستمرار التواجد الميداني.