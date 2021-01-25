شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الكهرباء عن مناطق بمركز بني سويف 4 ساعات لأعمال الصيانة الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، أنه من المقرر فصل التيار عن قريتي الدوية والزرابي مركز بني سويف، من الـ 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهر غد الثلاثاء «26 يناير الجاري»، وذلك لعمل صيانة على المُغذًي.

ويتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.