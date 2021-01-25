شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماء المدرجة للكيانات الإرهابية أبرزهم عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية إدراج 16 شخصا على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، أبرزهم عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادى أبو السعد، والسيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم ، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وإبراهيم منير أحمد مصطفى، الأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة.
كما شملت القائمة المدرجة للكيانات الإرهابية الأسماء التالية
-أحمد عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادى
-هانى هاشم يوسف الديب
-حسين يوسف محمد محمود
-محمد سيد محمد على سودان
-ضياء أحمد محمد المغازى
-مها سالم محمد عزام
-لطفى السيد محمد على
-محمد جمال أحمد حشمت
-حسام الدين عاطف الشاذلى محمد العطار
-عمرو أحمد فهمى خطاب
-عمرو محمد ربيع محمد الحلو
-معاذ نجاح منصور منصور الشرقاوى
- أدهم قدرى مطاوع حسين
-حسن عز الدين يوسف مالك
-كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليم
-فارس السيد محمد عبد الجواد
-فاتن أحمد إسماعيل محمد