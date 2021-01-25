شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماء المدرجة للكيانات الإرهابية أبرزهم عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية إدراج 16 شخصا على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، أبرزهم عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادى أبو السعد، والسيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم ، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وإبراهيم منير أحمد مصطفى، الأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة.

كما شملت القائمة المدرجة للكيانات الإرهابية الأسماء التالية

-أحمد عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادى

-هانى هاشم يوسف الديب

-حسين يوسف محمد محمود

-محمد سيد محمد على سودان

-ضياء أحمد محمد المغازى

-مها سالم محمد عزام

-لطفى السيد محمد على

-محمد جمال أحمد حشمت

-حسام الدين عاطف الشاذلى محمد العطار

-عمرو أحمد فهمى خطاب

-عمرو محمد ربيع محمد الحلو

-معاذ نجاح منصور منصور الشرقاوى

- أدهم قدرى مطاوع حسين

-حسن عز الدين يوسف مالك

-كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليم

-فارس السيد محمد عبد الجواد

-فاتن أحمد إسماعيل محمد