شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. اتحاد الكرة يوافق على عودة الحراس الأجانب للدورى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الإلكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، موافقة مسئولى اتحاد الكرة على عودة حراس المرمى الأجانب للدورى في الموسم المقبل بناءً على اجتماع الأندية الذى عقد ظهر اليوم بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

اتحاد الكرة يوافق رسميا على عودة الحراس الأجانب للدورى المصرى الموسم المقبل

أكد محمد الخولى نائب رئيس المصرى البورسعيدى أن مسئولى اتحاد الكرة وافقوا على عودة حراس المرمى الأجانب للدورى في الموسم المقبل بناءً على اجتماع الأندية الذى عقد ظهر اليوم بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية.





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