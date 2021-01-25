شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 4 منتخبات استعداد لمغادرتهم بعد توديعهم مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولى، عصر اليوم الاثنين، بعثات 4 منتخبات دولية من المشاركين فى البطولة الدولية لكرة اليد للرجال 2021، التى تستضيفها مصر وتستمر حتى نهاية يناير الجارى بحضور 32 منتخبا دوليًا، وذلك استعدادات لمغادرتهم البلاد عقب الخروج من البطولة.

قالت مصادر مطلعه مطار القاهرة، أنه يجرى إنهاء إجراءات سفر المنتخبات الأربعة (كوريا الجنوبية - مقدونيا - سلوفينيا - سويسرا ) بإجمالى 114‪ شخصًا من قبل فرق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى تحت إشراف طارق اسماعيل مدير عام إدارة العلاقات العامة بالشركة لأنهاء إجراءات سفر بعثات الفرق الأربعة.

وخصصت وزارة الطيران المدنى، صالة 4 بمطار القاهرة الدولى لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين فى بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات فى إنهاء الإجراءات لضيوف مصر المشاركين فى البطولة.