شكرا لقرائتكم خبر عن وضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية واللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء أركان حرب نبيل حسب الله قائد الجيش الثاني الميداني، إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات أمن الإسماعيلية، وذلك بحضور عدد من قيادات الجيش والشرطة.

وتضمنت الإحتفالية قرآة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة، وتبادل محافظ الإسماعيلية وقائد الجيش الثاني الميداني ومدير الأمن الدروع فيما بينهما.

وأشاد المحافظ بدور رجال الشرطة قائلا: «لم تتوقف ملحمة الشرطة بعد 25 يناير، ولا يزال رجال الشرطة يقومون بضرب أروع الأمثلة في التضحية وتأدية واجبهم الوطني بل امتد شعارهم (الشرطة في خدمة الشعب) عن دوره كرجل شرطي فقط بل اتجهت الداخلية لاطلاق مبادرة (كلنا واحد) منذ عام 2018 للتخفيف عن المواطنين، مهنئا ضباط الشرطه بعيدهم الـ69».