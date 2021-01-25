شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 8 حالات شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، الاثنين، 8 حالات شفاء و5 اصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأشار البيان الصادر عن مديرية الصحة بشمال سيناء، إلى أن اجمالى عدد حالات الاصابة بلغ 281 حالة.. بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1454 حالة، وعدد الوفيات 89 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

أضاف البيان، أنه تم حجز 19 حالة للعلاج بالمستشفيات و135 حالة تحت العزل المنزلى .