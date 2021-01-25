شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «التأمين الصحي الشامل»: تسجيل 1.1 مليون مواطن بالمنظومة في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، جولات ميدانية لعدد من الوحدات والمراكز الصحية بمحافظة الإسماعيلية والتى مقررًا انضمامها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة وخلال الجولة تفقد عيادات (طب الأسرة، الطوارئ، الباطنة، الأطفال، الأسنان والصيدلية والمعمل) بالإضافة إلى مراجعة غرف التسجيل والملفات وعملية استكمال الملفات الفردية والعائلية للمواطنين

تأتى الجولات التفقدية والمتابعة الميدانية لرفع كفاءة وتجهيز المنشآت الصحية المقرر عملها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية إحدى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، وفي إطار الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة قريبًا.

وأكد الدكتور أحمد السبكي في بيان اليوم، على جودة الخدمات الطبية التي سيتم تقديمها للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد من أبناء محافظة الإسماعيلية، وذلك بالمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة الجديدة بالمحافظة، والبالغ عددها 66 منشآة، تشمل (12 مستشفى، 20 مركز صحي، 34 وحدة صحية)، وذلك بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030 في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بأعلى مستوى من الجودة العالمية ودون تمييز.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن محافظة الإسماعيلية أولى محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد كسرت حاجز المليون في تسجيل المواطنين من أبناء المحافظة بالمنظومة الجديدة، حيث بلغ إجمالي المواطنين المسجلين بالمنظومة 1،118,993 مليون مواطن حتى الآن، وكذلك تم فتح أكثر من 250 ألف ملف عائلي للمواطنين، حيث بلغت نسبة التسجيل بالمنظومة 81,63% من إجمالي السكان بالمحافظة، والذين يبلغ عددهم 1,370,806مليون مواطن.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الإقبال الكبير من المواطنين من أبناء الإسماعيلية للتسجيل بالمنظومة يرجع إلى ارتفاع درجة الوعي بين المواطنين ونجاح تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل في محافظة بورسعيد، والتي لأول مرة يتوافر بها كم هائل من الخدمات الطبية داخل نطاق المحافظة ووفق أحدث الممارسات العالمية، كما يرجع إلى ثقة المواطن في قيادته السياسية والذي يولي اهتمامًا كبيرًا ويقدم كل أوجه الدعم ويذلل كافة العقبات لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر).

وأضاف، أنه تم إجراء الفحص الطبي الشامل ل 72،594 ألف مواطن بالإسماعيلية ضمن عمليات الفحص الطبي الشامل التي تتم للمسجلين بالمنظومة الجديدة، وتشمل فحوصات (الباطنة، الأسنان، صورة دم كاملة، تحاليل طبية شاملة، وكذلك التعرف على التاريخ المرضي العائلي لأفراد الأسرة من حيث وجود تاريخ عائلي للإصابة بأية أمراض وراثية أو مزمنة )، وذلك لاستكمال عمليات التسجيل بالملفات الطبية للمواطنين، والتي يتم من خلالها بعد ذلك المتابعة الطبية للحالة الصحية للمواطن ولأسرته.

وتابع السبكي: أن تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية، تبلغ 10،125 مليار جنيه، تشمل 7,7 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الطبية، 1,9 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، 525 مليون جنيه قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في الإسماعيلية.

ولفت إلى أنه سيتم بدء مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية قريبًا، من خلال تشغيل 20 مركز ووحدة صحية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات، تم تطويرهم وتجهيزهم بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغيرالطبية ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة وعلى أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفقًا لأحدث المعايير العالمية.

واستكمل: المستشفيات الثلاث المقرر عملهم ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة، تشمل مجمع الإسماعيلية الطبي، هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبناء المحافظة، بما يشمله من تجهيزات طبية على أعلى مستوى بأحدث التقنيات العالمية، والذي يضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات من خلال أقسام «باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري، روماتيزم القلب، طب الجنين»، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 33 عيادة خارجية، و103 غرف داخلي، و63 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 22 حضانة، و13 غرفة عمليات.

وتشمل المستشفيات الثلاثه، مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، والذي يضم 8 غرف داخلي، و89 ماكينات غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، و8 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 6 عيادات متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وتشمل، مستشفى طوارئ أبوخليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، والتي تضم غرف الاستقبال والطوارئ، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 6 عيادات خارجية، و4 غرف عمليات، و59 غرف داخلي، و13 سرير رعاية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي: أن إشادة المنظمات والخبراء الدوليين بنجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وتحقيق الحلم الذي عجزت دول كبيرة عن تحقيقه يرجع بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروع الذي أولاه اهتمامًا غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، موجهًا الشكر إلى سيادته لثقته في قدرات الشباب وطاقتهم وحماسهم الوطني وإصراره على تحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة لكافة فئات المجتمع دون تمييز.

ووجه د. السبكي الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على متابعته وتحقيق التكامل بين كل الوزارات المعنية وأجهزة الدولة لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وكذلك التنسيق بين جهود وزارات المالية والتخطيط والإتصالات والإنتاج الحربي لتذليل كافة المعوقات أمام نجاح المشروع.

كما وجه د. السبكي الشكر إلى د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على الجهود المبذولة والمتواصلة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة الدقيقة وقيادة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وإنجاح العمل به، لبناء وتأسيس منظومة صحية قوية متكاملة تشمل 100 مليون مصري وفقًا لأحدث المعايير العالمية وتحافظ على صحة كل المصريين.

وأكد د. أحمد السبكي، استمرار نجاح المنظومة في ظل وجود التكامل والتضافر بين الهيئات الثلاثة المسئولة عن تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، الهيئة العامة للرعاية الصحية باعتبارها أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل باعتبارها المسئولة عن إدارة تمويل النظام والحفاظ على الاستدامة المالية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية باعتبارها مسئولة عن المعايير القومية واستدامة جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد مستقبل صحة المصريين.

وتابع: المشروع من أعظم المشروعات التي جرى إنجازها في الإصلاح الاجتماعي، وتمكنت الدولة من تطبيق منظومة هائلة للتأمين الصحي الشامل في مصر، والانتهاء من محافظة بورسعيد وتفعيلها في الأقصر والإسماعيلية قريبا ،ولافتًا إلى أن نجاح المنظومة يعد انتصارًا لتحقيق إحدى أهداف منظمة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة في التغطية الصحية الشاملة داخل دول إقليم شرق المتوسط ومنها مصر بحلول عام 2030، والتي منها سيشكل أيضًا تقدم مصر في بلوغ الغايات الأخرى المتعلقة بالصحة والأهداف الأخرى لتحقيق رؤيتها للتنمية الشاملة المستدامة مصر 2030.